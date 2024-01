Wout van Aert verbaasde goede vriend met topcadeau: "Sommigen begonnen bijna te huilen"

Wout van Aert is een van de grootverdieners in het peloton en deelt dan ook wel eens een cadeautje uit aan zijn vrienden. Maar het mooiste cadeau gaf Van Aert toch tijdens het huwelijk van een van zijn vrienden.

Andreas Buts, vriend van Wout van Aert, vertelt bij Knack dat ze wel eens kleinigheden krijgen van Van Aert, die hij uitdeelt na de koers. Ze willen namelijk niet dat hij alles betaalt bij een etentje, bijvoorbeeld.

Boodschap van Bruce Springsteen

"Na de podiumceremonie van de E3 kregen we bijvoorbeeld eens een fles Kwaremont-bier, zo'n grote. We moesten hem heel vlug opdrinken, want anders was hij een prooi voor anderen die hem wilden hebben." Maar het mooiste geschenk gaf Van Aert toch tijdens het huwelijk van Buts.

Via via regelde Van Aert namelijk een persoonlijke boodschap van Bruce Springsteen. Door de vriendin van een verzorger, die paardenverzorgster is, kwam Van Aert in contact met dochter Jessica Springsteen, die op de Spelen in 2021 een zilveren medaille pakte.

"Ik, mijn vader en ook mijn ooms zijn enorme fan van Springsteen. En Wout inmiddels ook", stelt Buts. "Wij waren stomverbaasd. Sommige aanwezigen begonnen bijna te huilen. Een mooier cadeau had hij niet kunnen geven."