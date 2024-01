🎥 Noors toptalent slaat dubbelslag in Saoedi-Arabië, Italiaanse ploegmaats blunderen maar winnen wel in Valencia

Het Noorse talent Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility) heeft de tweede rit in de AlUla Tour gewonnen. In de Ronde van Valencia bleef een Italiaans duo uit de greep van het peloton.

De eerste rit in de AlUla Tour draaide uit op een massasprint, in de tweede rit wachtte het peloton een slotklim van vijf kilometer aan goed 4%. Er werden even waaiers getrokken in het peloton, maar er werd toch gesprint voor de zege.

De Fransman Pierre Latour versnelde op anderhalve kilometer van de streep, maar werd op zo'n 300 meter toch nog voorbij gereden door het peloton. De Noor Søren Waerenskjold rondde het werk van zijn ploeg af, Jordi Warlop was de eerste Belg op plek zes. Waerenskjold is ook de nieuwe leider.

Ploegmaten verrassen het peloton in Valencia

In de Ronde van Valencia stond de eerste rit op het programma, met de de Desierto de Las Palmas (7,7 km aan 5%) op 15 kilometer van de streep als belangrijkste hindernis. Een kopgroep van zeven renners kreeg zo'n 9 minuten van het peloton.

Ploegmaats Tarozzi en Tonelli (VF Group-Bardiani) lieten op 25 kilometer van de streep hun medevluchters achter, de Italianen hadden toen nog drie minuten voorsprong. Het peloton kreeg dat gat niet meer dicht.

In de laatste kilometer liep het wel nog bijna mis voor Tarozzi en Tonelli, toen ze bijna verkeerd reden. De 31-jarige Tonelli mocht zegevieren, Tarozzi werd tweede. Het peloton kwam iets meer dan een minuut later binnen.

🚴🇪🇸 | Wat gebeurt hier! De twee koplopers rijden verkeerd en Alessandro Tonelli raakt verstrikt in het lint. Alex Molenaar lijkt helaas te ver te zitten om daar nog van te profiteren...



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/dKjGuUHvpZ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 31, 2024

