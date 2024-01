De olympische droom mag wat kosten: dit is het prijskaartje van tijdritpakken Van Aert en Evenepoel

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel heeft België twee kandidaten voor het podium op de Olympische Spelen in Parijs in het tijdrijden. En daarvoor wordt alles uit de kast gehaald.

Wout van Aert trok dinsdag naar de nieuwe wielerpiste in Heusden-Zolder om samen met Belgian Cycling, Team Belgium en Bioracer te schaven aan zijn tijdritpak. Er wordt ook een levensgrote pop van Van Aert gemaakt.

"We scannen de renner en gieten hem in een 3D-figuur", aldus zegt Danny Segers, CEO van Bioracer bij Sporza. "Op die manier kunnen we een pak veel vaker uittesten dan met de renner alleen. Als hij 50 tot 60 keer zijn tijdritpositie moet aanhouden, wordt hij moe."

Stevig prijskaartje

De exacte prijs voor een tijdritpak is niet bekend. "Voor het pak van olympisch schaatskampioen Bart Swings ging het om 15.000 à 20.000 euro", stelt Segers. "Het is z'n geld waard. Omdat we die pop voortdurend kunnen gebruiken."

Evenepoel liet in het verleden al een pop van zichzelf maken en werd met een pak van Bioracer wereldkampioen tijdrijden in Schotland. Op de Olympische Spelen is een medaille het doel van Van Aert en Evenepoel. Afspraak op zaterdag 27 juli in Parijs.