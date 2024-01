Er moet Paul Herygers iets van het hart: "Jammer dat we weer over hen moeten praten"

Mathieu van der Poel is dé enige echte favoriet op het WK veldrijden in Tabor, terwijl bij de vrouwen iedereen naar wereldkampioene Fem van Empel kijkt. Paul Herygers blikt vooruit en heeft zijn favorieten gekozen. Ook over de vrouwen heeft hij heel wat te zeggen.

Paul Herygers ziet het vrouwenwielrennen in België wat stagneren. En dat vindt hij alles bij elkaar niet meteen een leuke zaak. "De top vijf zou schitterend zijn voor Verdonschot of Cant", opent hij de debatten in Het Nieuwsblad.

Julie Brouwers oogt niet meer zo fris

"Wat ik wel jammer vind is dat we alweer over Cant en Verdonschot moeten praten. Achter hen gaapt nog altijd een hele kloof. Alicia Franck sukkelde met haar ­gezondheid. Julie Brouwers kan op termijn doorgroeien naar de subtop."

"Met de broers Wellens heeft ze alvast begeleiders die hun strepen in het vrouwen­veldrijden al verdiend hebben. Maar ik betwijfel of ze bij de ­beloften kan meestrijden voor het podium. Ze oogt niet meer zo fris, wat merkbaar was op het BK."