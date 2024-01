Kan Eli Iserbyt zichzelf nog motiveren voor het WK? Belgisch kampioen geeft het antwoord

De voorbije twee jaar pakte Eli Iserbyt telkens brons op het WK veldrijden. Met welke verwachtingen staat hij dit jaar aan de start?

Het seizoen van Eli Iserbyt is eigenlijk al geslaagd. Hij won voor de tweede keer in zijn carrière de Superprestige en de Wereldbeker en kon eindelijk de Belgische trui veroveren. Alles wat er op het WK nog bijkomt, is dus extra.

Iserbyt wil medaille op WK

De wereldtitel is voor Iserbyt wel buiten bereik. "Een medaille zou natuurlijk heel mooi zijn. Je hoopt stiekem natuurlijk op het allerbeste en het hoogst haalbare, maar realistisch gezien is dat met Mathieu heel moeilijk", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Dat er voor Iserbyt niets meer moet, is vooral hem dan ook eerder een opluchting. "Met die instelling is het wel fijn om de uitdaging aan te gaan en om dus zo hoog mogelijk te mikken", zegt de Belgische kampioen nog.

Iserbyt is altijd wel goed in Tabor, in zeven deelnames viel hij nooit uit de top twee. In 2017 werd hij in Tsjechië Europees kampioen bij de beloften, in 2022 won er de manche in de Wereldbeker. Al was dat ook wel twee keer zonder Van der Poel aan de start.