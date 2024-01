Scheeftrekking van de markt in het wielrennen? "Zo is het altijd wel iets, altijd wordt er gezeurd - en de bedragen zijn peanuts"

De Oostenrijkse autoriteiten hebben hun toestemming gegeven en dus heeft Red Bull nu ook officieel 51 procent van de aandelen van BORA-Hansgrohe in handen. En dus is de vraag: welke impact zal dat hebben op het peloton?

Er is de vrees dat het budget van Red Bull zo onbeperkt is, dat het voor nieuwe evoluties in het wielrennen zal gaan zorgen. "In zekere zin kan het de markt scheeftrekken", beseft ook Christophe Vandegoor bij Sporza Daily.

Scheeftrekking van de markt? Koken kost geld

"Maar zo blijven we altijd zeuren. Als er geen sponsors komen, wordt er gezeurd. En als er dan een grote speler bijkomt opnieuw. Zo is het altijd wel iets ... Er zijn nu al een paar ploegen met grote budgetten en dat steekt af tegen een aantal andere ploegen, maar koken kost geld en een bedrijf dat geld wil pompen moet je omarmen."

Bovendien zijn de bedragen in het wielrennen alles bij elkaar nog beperkt: "Veertien-vijftien miljoen euro? Daar lacht men mee in het Belgisch voetbal. En in de Formule 1 kan je daar bij Red Bull misschien nog geen week mee rondkomen. Dat zijn peanuts."