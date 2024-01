Sven Vanthourenhout doet na oproep van De Cauwer aankondiging die Mathieu van der Poel blij zal maken

De oproep van De Cauwer was duidelijk. Mathieu van der Poel zal blij zijn om te horen dat ook huidig Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout geen heil ziet in geniepige spelletjes.

José De Cauwer had opgeroepen om Van der Poel niet te treiteren door bijvoorbeeld kinderachtig in de weg te rijden. Sven Vanthourenhout gaat daar bij LAMBERT & ALBERT grotendeels in mee. "Je hebt wel respect voor Mathieu van der Poel, hé. Je wil niet diegene zijn die straks zijn voorjaar hypothekeert."

Van der Poel hoeft er dus geen schrik voor te hebben dat de Belgen hem gaan belagen. Maar je positie verdedigen, dat mag uiteraard wél. "Als je op kop kan toekomen aan de balken, doe dat. Maar doe dat op een mooie manier. Je moet wel die ingesteldheid hebben."

SCENARIO'S ROND AANPAK VAN DER POEL BESPREKEN

Vanthourenhout gaat met zijn renners bespreken wat te doen als het een WK wordt waarbij ze toch kansen ruiken en wat te doen wanneer ze al snel voor plek 2 rijden. "Daar praat ik wel over met de jongens. Anders kan ik gewoon als reisleider meegaan, hé. Je smijt wat scenario's op tafel."

Met ook enig realisme. "Elk jaar is anders en moet je ook je ambities bijschroeven. Dit jaar weet je dat het heel moeilijk wordt om Mathieu te kloppen. Je moet wel scherp blijven, vind ik. Een WK staat nog altijd boven alle andere crossen die er al geweest zijn. Ook al rijd je straks misschien voor de tweede plek, je rijdt toch een WK, hé."