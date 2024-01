Vrienden van Wout van Aert over Roger De Vlaeminck: "Wout moet daar keihard mee lachen"

Wout van Aert is een van de beste Belgische renners en krijgt dan ook wel eens wat kritiek. Maar erg veel lijkt hij zich daar niet van aan te trekken.

Hoge bomen vangen veel wind, zo ook Wout van Aert. Nadat hij de zege in Gent-Wevelgem had weggegeven, kreeg Van Aert heel wat wieleranalisten en ex-kampioenen over zich heen. Van Roger De Vlaeminck tot Rik Van Looy.

Kritiek omarmen

Volgens vrienden van Van Aert maakt hij zich daar echter niet zo druk in, zeker minder dan vroeger. "Hij leest wel de kranten, maar hij is niet obsessief bezig met wat iedereen van hem denkt of meent te moeten weten over wat hij moet doen of niet", zegt Vincent Van Rooy bij Knack.

"Als Roger De Vlaeminck nog eens zijn gedacht over hem zegt, dan moet hij daar zelfs keihard om lachen. Hij kan dat intussen allemaal plaatsen", zegt Andreas Buts dan weer.

Op momenten waarop Van Aert heel goed is, kan hij de druk en de kritiek zelfs omarmen en daarop kicken. Dat toonde Van Aert al meermaals in de Tour, waar de druk toch bijzonder groot is.