"We gaan scheel zien van al dat Oranje": Paul Herygers is niet echt optimistisch richting WK in Tabor

Mathieu van der Poel is dé enige echte favoriet op het WK veldrijden in Tabor. Paul Herygers blikt vooruit in zijn eigengekende stijl. Hij kijkt vol goesting naar het weekend dat er zit aan te komen, zoveel is duidelijk.

Paul Herygers denkt dat de Belgen er klaar voor zijn, maar hij vreest dat ook de Nederlanders met méér dan enkel Mathieu van der Poel zullen meebikkelen voor de prijzen in Tabor. "We gaan scheel zien van al dat Oranje", klinkt het in Het Nieuwsblad. De gewezen wereldkampioen veldrijden hoopt dat de Belgen het proper gaan spelen: "Als je een heel jaar achter de feiten rijdt moet je het spel proper spelen. Voor de andere ­podiumplaatsen kan je wel ­iemand professioneel uit­schakelen indien nodig." Wereldtitel Mixed Relay? De grootste kans op een wereldtitel hebben de Belgen misschien nog in de Mixed Relay, waar Nederland niet eens aan de start komt. "Daardoor maken we kans ja. Nu goed: mochten we de titel pakken, dan zal ik er niet minachtend over doen. Het blijft een wereldtitel", aldus nog Herygers. Benieuwd wat het gaat worden van vrijdag 2 tot zondag 4 februari in het Tsjechische Tabor. We volgen het samen met u op de voet op.