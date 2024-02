🎥 De kop is eraf voor Tim Merlier in 2024, die om speciale reden wilde winnen: "Heel gemotiveerd"

Tim Merlier heeft in de AlUla Tour zijn eerste zege van het seizoen geboekt. In een waaierrit was hij sneller dan twee Nederlanders in de sprint.

In de derde rit van de AlUla Tour in Saoedi-Arabië was het opnieuw aan de sprinters. Op 25 kilometer van de streep brak het peloton wel in stukken door waaiers. Leider Søren Wærenskjold reed lek en miste de slag, net als Dylan Groenewegen.

Soudal Quick-Step en Team dsm-firmenich PostNL zetten zich in de eerste groep op kop en hielden de eerste groep bij elkaar. Tim Merlier maakte de goede keuze en dook in het goede gat en pakte zijn eerste zege van het seizoen. Nederlanders De Kleijn en Van Uden werden tweede en derde.

Zoontje Merlier jarig

"Het was een typisch Belgische rit met veel waaiers en daar hou ik van", zei Merlier in zijn eerste reactie. Hij had ook een speciale motivatie om de rit te winnen, want zijn zoontje Jules viert vandaag zijn eerste verjaardag.

"Daardoor was ik echt heel gemotiveerd en wilde ik geen fouten maken. De start was oké met veel tegenwind en elke mogelijkheid tot waaiers werd gegrepen. Alles moest perfect zijn voor de sprint en dat was uiteindelijk ook zo", zei hij nog.

🚴🇸🇦 | Tim Merlier is de beste in de derde etappe van de #AlUla Tour! Hij verslaat de Nederlanders De Kleijn en Van Uden. Laatstgenoemde pakt wel de leiding in het klassement! 🔝



📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/CfhD5mWaaI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 1, 2024

