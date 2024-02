Belgische organisatoren tasten diep in de buidel: dit bedrag moeten ze op tafel leggen voor Wereldbeker

Op het WK veldrijden wordt er over de toekomst van de Wereldbeker beslist. Maar de kostprijs om zo'n manche te organiseren, loopt behoorlijk hoog op.

Dit seizoen waren er maar liefst 14 manches in de Wereldbeker veldrijden, waarvan zes manches in België. Volgend seizoen zullen dat wellicht een paar manches minder zijn, volgens kenners moeten er vooral manches in België sneuvelen.

De kostprijs van zo'n manche van de Wereldbeker loopt ook stevig op. Aan organisator Flanders Classics sowieso 50.000 euro worden overgemaakt, voor een licentie bij Belgian Cycling komt daar nog eens 34.000 euro bij.

Als er ook nog wedstrijden voor junioren en beloften worden georganiseerd, loopt dat bedrag ook nog eens op. Ook het prijzengeld van zo'n 80.000 euro moet door de organisator worden opgehoest. In totaal al zo'n 180.000 euro om te mogen organiseren. Daar komen nog eens alle andere kosten bij.

Het verschil met het organiseren van een manche in de Superprestige of de X2O Trofee, kost bijvoorbeeld de helft minder. En dat terwijl Van der Poel en Van Aert evenveel manches van de Wereldbeker als de Superprestige en/of X2O Trofee rijden.