Blijft de onrust bij Soudal Quick-Step? "Evenepoel wil eigenlijk naar een andere ploeg"

In het nieuwe wielerseizoen zullen Soudal Quick-Step en Remco Evenpoel opnieuw voor uit enkele uitdagingen staan. Maar ook achter de schermen blijven er zaken spelen.

Het voorbije jaar was bijzonder woelig voor Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel. Net voor het WK werd hij opnieuw gelinkt aan een transfer naar INEOS Grenadiers, in het najaar was er de afgesprongen fusie met Jumbo-Visma.

Volgens Thijs Zonneveld hebben de renners nu echt wel gemerkt dat de ploeg een aflopend verhaal is en het budget bij elkaar krijgen steeds moeilijker wordt. "Evenepoel gaat zijn contract uitdoen, maar hij heeft er alles aan gedaan om eronderuit te komen", zegt hij bij Knack.

"Dat team is gebouwd rond Evenepoel, maar dat is tegelijkertijd ook de zwakte", gaat Zonneveld nog verder. "De ploeg is opgehangen aan een renner die liever voor een andere ploeg zou rijden."

Twee mogelijkheden voor Soudal Quick-Step

Het kan nu twee richtingen uitgaan, stelt de Nederlander. Ofwel valt de ploeg helemaal uit elkaar en gaan ze steeds meer voor zichzelf gaan rijden. Of er ontstaat een gevoel van ‘wij tegen de rest’. Iets waar ze bij de ploeg natuurlijk goed in zijn.

Daar heeft ook Evenepoel een handje van weg, zoals met zijn vinger op zijn mond. Door die woede kan de ploeg er nog iets uithalen. "Maar uiteindelijk is die ploeg er alleen maar zwakker op geworden", besluit Zonneveld nog.