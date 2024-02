Na het incident met Van der Poel in Gavere: Costa Ricaan is vrouw van Eli Iserbyt bijzonder dankbaar

Tijdens de veldrit in Gavere kwam de Costa Ricaan Felipe Nystrom in een stormpje na een incident met Mathieu van der Poel. Maar hij werd opgevangen door Eli Iserbyt en zijn vrouw.

Publiekslieveling Felipe Nystrom wilde enkele fans blij maken tijdens de cross in Gavere met een selfie. Maar net op dat moment dubbelde Mathieu van der Poel de Costa Ricaan en de wereldkampioen duwde hem aan de kant.

Nystrom zat in zak en as en wilde terugkeren naar zijn thuisland. Van der Poel vond dat overdreven, maar de geldschieters van Nystrom draaiden de geldkraan dicht. Nu werkt de Costa Ricaan als vertaler in de VS, tot wel 15u per dag.

WK veldrijden Tabor

Het WK veldrijden zal Nystrom wel volgen. Ook hij denkt natuurlijk dat Van der Poel de regenboogtrui zal pakken. En anders gunt hij Michael Vanthourenhout of Eli Iserbyt de titel. En daar heeft hij ook een goede reden voor.

"Vanthourenhout zegt altijd goeiedag tegen mij als ik hem op de cross tegenkom. Een heel vriendelijke gast en hij lijkt na een moeilijk seizoen net op tijd in vorm", zegt Nystrom bij Sporza.

"Na het incident met Van der Poel was de vrouw van Iserbyt de eerste die me kwam geruststellen aan de streep. Ze zei dat Mathieu die bijna-botsing een dag later wel vergeten zou zijn. Ik ben Eli en zijn vrouw daar nog altijd heel dankbaar voor."