Sanne Cant verrast met stevige ambities op het WK veldrijden in Tabor

Sanne Cant kondigde na het Belgisch kampioen aan dat ze volgend jaar wellicht niet meer zal deelnemen. Maar wat het WK betreft is dat toch anders. En ze heeft ook nog ambitie.

Iets meer dan twee weken geleden pakte Sanne Cant voor de 15de keer op rij de Belgisch kampioen veldrijden. Omdat ze niet wil dat er in het seizoen 2025-2026 geen Belgische trui te zien zou zijn, neemt Cant volgend jaar niet deel aan het BK.

Maar betekent dat ook dat ze straks voor de laatste keer deelneemt aan het WK veldrijden in Tabor? "Neen, normaal is het de bedoeling om volgend jaar ook nog wel het WK te rijden", zei Cant bij VRT NWS.

"Ik ga volgend crossseizoen afmaken tot eind februari. Daar past het WK (in het Franse Liévin, nvdr.) nog in." En Cant trekt dit jaar ook met ambitie naar het WK veldrijden, al zal dat niet zaterdag bij de elite zijn.

Mixed relay WK veldrijden

Vrijdag neemt Cant namelijk al deel aan de mixed relay met België, met onder meer Michael Vanthourenhout. Vorig jaar pakten de Belgen al brons in die nieuwe discipline, toen met Marion Norbert Riberolle.

"Als we vrijdag op het podium eindigen, dan kan ik er een medaille bij hangen in de kast", is Cant duidelijk. "Die medaille zit er zaterdag niet in", is ze realistisch. Daar zou een top vijf al een topresultaat zijn.