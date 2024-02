Thibau Nys wil iets rechtzetten: "Dat is een misvatting die mensen hebben"

Thibau Nys kent een seizoen met hoogtes en laagtes. Maar zo slecht als sommigen het voorstellen, is het toch allemaal ook niet.

Met zeges in Beringen, Waterloo en op de Koppenberg begon Thibau Nys uitstekend aan het veldritseizoen. Maar daarna werd het allemaal wat minder en moest hij meer dan twee maanden wachten op een nieuwe podiumplaats.

Uiteindelijk was het allemaal niet zo dramatisch. Nys gaf er de brui aan op het EK en werd 27ste in Niel. Ook in de kerstperiode liep het soms eens mis, maar op 21 wedstrijden eindigde Nys toch 14 keer in de top tien.

Voor hem is een goede uitslag ook niet het grootste doel. "Dat is trouwens ook een misvatting die heel veel mensen van mij hebben. Ik kan echt heel tevreden zijn met een achtste of negende plaats", zegt hij bij Wielerflits.

Gevoel Nys belangrijkste

Voor Nys is het gevoel dat hij zijn ding heeft kunnen doen, dan ook het belangrijkste. Als er dan zeven anderen beter waren dan hem, dan is dat maar zo. Maar ook als hij derde is, kan Nys ontevreden zijn, als hij het gevoel had dat er meer in zat.

"Maar de mindere periode die ik heb gehad, zorgt er wel voor dat je soms content bent als je een wedstrijd kunt rijden waar je trots op kunt zijn, dat je zeker weet dat je er alles hebt uitgehaald."