Mathieu van der Poel is kristalhelder over zijn uitgesproken voorkeur

Mathieu van der Poel heeft toch wel een uitgesproken voorkeur. Wellicht over veel zaken, maar zeker wanneer het gaat over veldritparcoursen.

In een video op Instagram van de Deceuninck Group en Alpecin-Deceuninck beantwoordt Mathieu van der Poel de vragen van enkele fans. Zo heeft Van der Poel het over zijn eetgewoonten, maar ook wordt er naar zijn favoriete rondjes in het veldrijden gevraagd.

"Ik hou van zandparcoursen. Koksijde is zeker één van mijn favoriete parcoursen", spreekt Mathieu van der Poel zich daar duidelijk over uit. Al volgt er ook snel een misschien ietwat jammerlijke bedenking. "Er zijn wel niet veel zandraces meer."

Maar niet getreurd, want de Nederlander vindt eigenlijk overal wel zijn gading. "Ik hou van heel veel parcoursen, want er zit altijd wel iets nieuws in. Dat is het mooie aan de cyclocross: je komt veel verschillende parcoursen tegen doorheen het jaar."