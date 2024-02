Mathieu van der Poel gaat in tegen trend uit het wielrennen en zegt waarom een pakje friet af en toe wel moet kunnen

Soms zijn er toch momenten waarop je één van de nieuwe trends toch kunt loslaten. Van der Poel zal zeker doorheen het seizoen letten op zijn voeding, maar af en toe een pakje friet moet wel kunnen.

Dat heeft Van der Poel al eens eerder verklaard. In een video van de Deceuninck Group en Alpecin-Deceuninck, waarin Van der Poel vragen van fans beantwoordt, komt dat ook aan bod. Eén van die vragen gaat over herstelvoeding.

"Ik hou wel van een pakje friet of ga graag eens gewoon naar een restaurant", bekent Van der Poel. "Mijn favoriete saus bij een pakje friet? Dat is mayonaise, denk ik." Anno 2024 is het in de wielersport de gewoonte geworden om heel erg met voeding bezig te zijn, soms zelfs maniakaal.

DE SMAAK TELT OOK VOOR VAN DER POEL

Van der Poel zal dat ongetwijfeld ook wel doen wanneer het écht moet. Al is er soms dus ook eens ruimte om te zondigen. "Het is natuurlijk niet het beste herstelvoedsel, maar het is soms wel eens goed om gewoon te eten wat je graag eet."