Michael Vanthourenhout en Sanne Cant stuwen België meteen naar medaille op het WK veldrijden

Met Michael Vanthourenhout en Sanne Cant kwamen op het eerste nummer op WK veldrijden toch enkele grote Belgische namen in actie. Bij afwezigheid van titelverdediger Nederland pakte België brons op het WK Team Relay.

België begon met junior Arthur van den Boer. Tussen heel wat beloften wist die mooi de schade te beperken en zijn ronde als vijfde af te sluiten. Ward Huybs was de jongeman die we uit die laatste leeftijdscategorie lieten meedoen aan de Team Relay. Huybs was goed onderweg en rukte op naar de tweede plaats.

Het rondje van juniore Shanyl De Schoesitter betekende een terugval naar plek zeven, al was er nog wel de aansluiting bij de naties vlak voor ons. U23-renster Julie Brouwers slaagde er in om weer twee posities winst te boeken en dan hadden we nog onze twee profs achter de hand.

CANT EN VENTHOURENHOUT BEZORGEN BELGIË BRONS

Sanne Cant kwam helemaal onder stoom en vlamde richting een podiumplaats. De kloof naar de eerste twee landen toe was te groot, maar Michael Vanthourenhout stelde wel de derde plek en dus de bronzen medaille veilig. De strijd om de wereldtitel draaide zowaar uit op een sprint: Frankrijk haalde het van Groot-Brittanië.