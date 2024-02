Paul Herygers ziet Mathieu van der Poel vrezen voor WK veldrijden: "Dit is niet normaal"

Mathieu van der Poel start zondag als topfavoriet op het WK veldrijden. Maar het parcours kan wel eens tegenvallen voor de Nederlander.

Een week geleden werd nog een snelle en droge cross verwacht in Tabor, doordat het droog en ook zacht weer zou zijn. Maar de afgelopen dagen vroor het dan toch nog 's nachts en viel er ook nog wat regen uit de lucht.

Co-commentator Paul Herygers verkende het parcours vrijdagochtend. "Het is aan het dooien, maar ik ben verbaasd dat de ondergrond onder het pelletje modder nog zo beenhard is. Dat is niet normaal", zegt hij bij VRT NWS.

Van der Poel niet blij?

"Er liggen nog echte harde sporen, daardoor ligt het parcours er heel technisch bij", stelde de ex-wereldkampioen vast. En Herygers denkt dat topfavoriet Van der Poel er niet blijer van zal worden. De Nederlander verkende vrijdag het parcours ook niet.

"Zoals het rondje er nu bij ligt, is dat volgens mij niet het geliefkoosde parcours van Mathieu van der Poel. Maar over twee dagen is dat een totaal ander verhaal", zegt Herygers toch nog. Het wordt echt afwachten tot zondagochtend hoe het parcours er zal bijliggen.