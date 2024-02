Thibau Nys zit maar met één iets in zijn hoofd voor het WK veldrijden: "Heel simpel"

Thibau Nys is een van de drie Belgische speerpunten op het WK veldrijden in Tabor. Hij is duidelijk in welke tactiek hij zondag wil volgen.

Met een podium in Benidorm en een vierde plaats in Hoogerheide lijkt Thibau Nys net op tijd in vorm voor het WK veldrijden in Tabor. Vorig jaar werd hij nog wereldkampioen bij de beloften, nu rijdt voor het eerst bij de profs. "Het kan een ervaring worden, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik wil presteren. Vorig jaar moest ik bij de beloften koste wat het kost wereldkampioen worden, nu is dat niet het geval. Dat is een wereld van verschil", citeert HLN Nys. De jonge Nys probeert zondag de beste versie van zichzelf te zijn. Als dat lukt, dan kan hij in Tabor op het podium staan. "Anders niet. Dat is heel simpel. Ik wil er alles aan doen om met goeie benen aan de start te staan." Mathieu van der Poel Nys zit ook niet met scenario's, landgenoten of Nederlandse ploegmaats in zijn hoofd. "Van mij mogen de andere Belgen proberen om Van der Poel te volgen. Na vier à vijf bochten zullen we al veel weten", besloot Nys nog.