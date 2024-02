Bondscoach Vanthourenhout houdt zijn hart vast: "Dan heeft de cross écht een probleem"

Het WK veldrijden is opnieuw het hoogtepunt van het seizoen. Maar aan de basis van het veldrijden lijken er toch heel wat problemen te zijn.

België en Nederland domineren al jaren het veldrijden. En toch zijn er dingen die opvallen in hun selectie. Bondscoach Vanthourenhout selecteerde maar drie mannen junioren, terwijl Nederland maar zeven van de acht plaatsen vult bij de mannen elite.

Twee van die zeven Nederlanders zien hun carrière wel aan een zijden draadje hangen. Mees Hendrikx heeft geen contract meer voor volgend seizoen, Ryan Kamp moest zelfs even met een zwarte trui rondrijden.

Broers Roodhooft

Kamp werd intussen geholpen door de broers Roodhooft, die enkele Italiaanse sponsors voor hem vonden. Maar rijk wordt hij er niet van. "Wat die jongen vandaag verdient, daar wil jij niet mee ruilen", zegt Nederlands bondscoach De Knegt bij Het Nieuwsblad.

Ook Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout was geschrokken van het verhaal van Ryan Kamp, omdat hij toch aan een goed seizoen bezig was. Maar dat het net de broers Roodhooft zijn die hem hielpen, is ook geen toeval.

"Dat is nog zo’n vaststelling: qua renners en entourage hebben de Roodhoofts intussen 70% van de cross in handen. Stel je voor dat zij morgen er de stekker uittrekken omdat ze het financieel of logistiek niet meer rond krijgen. Dan heeft de cross echt wel een probleem."