David van der Poel over sleutelbeenbreuk van zijn broer Mathieu: "Dachten dat hij onnozel deed"

Mathieu van der Poel heeft al heel wat meegemaakt met zijn vader Adrie. Zo'n tien jaar geleden moest hij eens in de auto wachten met een sleutelbeenbreuk.

Mathieu van der Poel vertelde onlangs in een podcast dat hij als 16-jarige op training eens zijn sleutelbeen had gebroken. Vader Adrie van der Poel zette zijn zoon in de auto en deed verder met zijn training met andere crossers.

"Maar het was eigenlijk een misverstand", zegt broer David bij HLN. "Mathieu was nog nieuweling, op een dag brak hij zijn sleutelbeen bij een val in een afdaling. Dat wisten we eerst niet, dus zette ons pa hem in de auto die langs het parcours stond geparkeerd."

Geen Spartaanse opvoeding

Mathieu van der Poel had pijn en wilde dat duidelijk maken aan de andere crossers "Elke keer wij passeerden, claxonneerde hij. Wij dachten dat hij onnozel deed, maar hij toeterde omdat hij zo veel zeer had."

Maar van een Spartaanse opvoeding was geen sprake. "Ons pa was gewoon heel nuchter. Als we moesten trainen, moesten we trainen. Maar als het regende, kwam hij ons met de auto van school halen", aldus David van der Poel.