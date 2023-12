Mathieu van der Poel over vader Adrie: "Hij liet me een uur zitten met sleutelbeenbreuk"

Mathieu van der Poel heeft al heel wat meegemaakt met zijn vader Adrie. Zo'n tien jaar geleden was er onder meer een sleutelbeenbreuk van Mathieu.

Mathieu van der Poel begon zijn carrière als veldrijder en heeft daarmee ook zijn carrière opgebouwd op de weg. Maar het liep ook weleens fout bij Van der Poel, zo vertelde hij in de podcast Live Slow Ride Fast.

"Ik heb ooit mijn sleutelbeen gebroken toen ik zestien was op crosstraining in Huijbergen. Ik brak m’n sleutelbeen daar en zette m’n vader me in de auto", begint de wereldkampioen zijn anekdote.

Een uur in de auto

Maar vader Adrie van der Poel reed niet naar het ziekenhuis met zijn zoon. "Hij zette zijn crosstraining gewoon verder. Vanuit de auto zag ik de andere renners altijd in het bos voorbij komen. En ik toeterde altijd."

"Een uur later was de training gedaan en ik zat daar nog met m’n gebroken sleutelbeen." Wellicht bracht Adrie van der Poel zijn zoon pas daarna naar het ziekenhuis.