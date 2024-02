Eli Iserbyt beseft het grote verschil: "Dan spraken we nu niet met elkaar"

Met Mathieu van der Poel aan de start is het voor de Belgen waarschijnlijk strijden voor de overige medailles. Zonder de Nederlander aan de start had de wereld er wellicht anders uitgezien.

Mathieu van der Poel domineerde de voorbije jaren het WK veldrijden met maar liefst vijf regenboogtruien. Wout van Aert veroverde drie wereldtitels, Tom Pidcock profiteerde in 2022 van de afwezigheid van de twee.

Het is dan ook al van 2014 geleden dat er nog een andere wereldkampioen is geweest dan de Grote Drie. In Hoogerheide veroverde Zdenek Stybar toen zijn derde en laatste wereldtitel. De Tsjech rijdt zondag zijn laatste wedstrijd.

Met Van der Poel aan de start zullen de Belgen vooral elkaar aan het zilver of het brons willen helpen. Zonder Van der Poel zou de sfeer wellicht helemaal anders zijn. "Dan zaten we hier nu met vier favorieten samen. En dan spraken we nu niet met elkaar", aldus Iserbyt.

Nederlandse concurrentie

Nu wordt het vooral proberen om Van der Poel zo lang mogelijk te proberen volgen, maar ook de overige Nederlanders niet mee te nemen en hen een vrijgeleide te geven naar het podium.

Iserbyt weet al waaraan hij zich mag verwachten. "De andere Nederlanders gaan Mathieu zo snel mogelijk laten weg rijden. Dan moeten wij alert zijn. Want al die Hollanders zijn dezelfde."