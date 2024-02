Fem van Empel is superieur op het WK veldrijden, bijzonder mooie vijfde plaats voor Belgische

Fem van Empel was de topfavoriete bij de elite vrouwen en ze heeft die favorietenrol helemaal waargemaakt. De uittredende kampioene verlengde haar wereldtitel met verve in Tabor.

Dat de wedstrijd bij de vrouwen gedomineerd zou worden door Nederlandse vrouwen, was vooraf al duidelijk. Laura Verdonschot wilde daar echter een stokje voor steken en startte bijzonder snel. Ze dook als derde het veld in.

Vooraan was de spanning al na zo'n twee minuten weg. Alvarado maakte twee foutjes na elkaar en Van Empel pakte meteen een kleine voorsprong. Brand en Pieterse probeerden nog wel, maar in de buurt komen van Van Empel lukte niet.

De achterstand op Van Empel groeide meter per meter, bij het ingaan van de laatste ronde pakte ze zelfs een minuut. Brand nam net voor het ingaan van de laatste ronde afscheid van Pieterse en pakte het zilver.

Verdonschot knap vijfde

Verdonschot was na haar goede start weggezakt naar de zevende plaats, maar begon meteen aan een ferme inhaalrace. Ze sprintte tegen de Italiaanse Casasola om de vijfde plaats en won die strijd ook.

De andere Belgen kwam eigenlijk nooit echt in het stuk voor en eindigden op grote afstand. Sanne Cant (14de), Marion Norbert Riberolle (16de) Alicia Franck (20ste) en eindigden ver in de achtergrond.