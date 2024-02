Paul Herygers ziet het nu al aankomen op het WK veldrijden: "Als het maar geen voorbode is"

De tweede van drie dagen wereldkampioenschappen veldrijden heeft veel geleerd over wat er verwacht moet worden van de wedstrijd bij de mannen. Paul Herygers voorspelt weinig spanning.

De dag begon met de wedstrijd bij de junioren vrouwen een daar was het nog razend spannend met een driestrijd tussen de Française Gery, de Britse Ferguson en de Slowaakse Chladonová. Daarna was er veel minder spanning.

Tibor Del Grosso ging er bij de beloften in de tweede ronde van door, Fem van Empel wachtte geen twee minuten. Del Grosso zette Belgen Verstrynge en Michels op een halve minuut, Van Empel reed anderhalve minuut weg van Brand.

WK veldrijden elite mannen

"Als het maar geen voorbode is", is Paul Herygers bij Sporza al op zijn hoede voor de wedstrijd bij de elite mannen van zondag. Daar is Mathieu van der Poel, net als Del Grosso en Van Empel dat waren, de grote topfavoriet.

"Dit is een formule die blijkbaar vruchten afwerpt, namelijk naar niets kijken en zo de baan vrij hebben." Als Van der Poel naar zijn landgenoten gekeken heeft, dan zal hij wellicht niet lang wachten om aan te vallen.