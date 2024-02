Pim Ronhaar weet welke Belg hij in de gaten moet houden op het WK: "Hij gaat heel goed zijn"

De Nederlander Pim Ronhaar is een van de favorieten op een medaille op het WK veldrijden. Al is hij toch op zijn hoede voor de Belgen wat de wereldtitel betreft.

Het grote verschil tussen de Belgische en de Nederlandse selectie op het WK veldrijden is dat Oranje wel een duidelijke kopman heeft met Mathieu van der Poel. Zondag kan hij al een zesde wereldtitel op zijn naam schrijven.

Er staan natuurlijk ook nog andere Nederlanders aan de start. Volgens Pim Ronhaar wordt het gewoon zaak om elkaar niet in de weg te rijden. "We rijden allemaal in een oranje truitje. En als Mathieu zijn ding kan doen, dan rijdt hij direct weg", zegt hij bij Wielerflits.

De Nederlander gaat dus niet knechten, want dat heeft Van der Poel ook niet nodig. Ronhaar mikt op het zilver of het brons. En daar denkt hij volgens zijn recente uitslagen toch ook kans op te maken in Tsjechië.

Dan zal hij wel moeten afrekenen met enkele Belgen en Ronhaar weet ook al wie hij in de gaten moet houden. "Michael Vanthourenhout. Die gaat heel goed zijn. Eli Iserbyt zal in principe ook heel goed zijn op zo’n rondje. Maar Vanthourenhout geef ik wat extra kansen."