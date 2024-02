Dan toch definitief einde voor Soudal-QuickStep? "Ze voelen het zelf aan"

Patrick Lefevere wou vorig jaar Soudal-QuickStep laten fusioneren met Jumbo Visma. Na veel protest kwam het uiteindelijk niet zover.

Patrick Lefevere heeft maar één grote droom meer: Remco Evenepoel de Tour de France zien winnen. Hij weet zelf ook wel dat dit heel moeilijk, zo niet onmogelijk is met Soudal-QuickStep.

Een fusie met Jumbo Visma leek de ideale oplossing om dat doel te verwezenlijken, maar zover is het uiteindelijk helemaal niet gekomen. En dus moet Soudal-QuickStep zelf op zoek naar nieuw succes.

“Ik ben vooral benieuwd hoe ze gaan reageren na de chaos die er in het najaar rond het team heerste”, zegt ex-renner en wielerjournalist Thijs Zonneveld aan Knack. “De renners hebben echt wel gemerkt dat het een aflopende zaak is.”

Het wordt volgens Zonneveld elk jaar moeilijker om het nodige budget te vinden, terwijl Remco Evenepoel liever voor een andere ploeg gekozen had. Hij kan nu niet anders dan zijn contract uitdoen, maar had het zelf liever anders gezien.

Soudal-QuickStep is er alleen maar zwakker op geworden

Dat Evenepoel de grote man is bij Soudal-QuickStep is de grote zwakte, aldus Zonneveld. “De ploeg is opgehangen aan een renner die liever voor een andere ploeg zou rijden.”

En dus kan het twee kanten uit. “Of het gaat helemaal mis, het valt volledig uit elkaar en steeds meer renners gaan denken: ik moet hier weg en ik moet voor mezelf uitslagen rijden. Of er komt een soort van ‘wij tegen de rest’. Daar zijn ze binnen die ploeg natuurlijk wel goed in.”

“Evenepoel zelf heeft dat ook soms, maniertjes zoals met het vingertje op de mond. Als ze dat gevoel kunnen creëren, kunnen ze er gedreven door woede nog wel iets uithalen, maar uiteindelijk is die ploeg er alleen maar zwakker op geworden.”