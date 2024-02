Ontnuchterende vaststelling over veldrijden in ons land: "Dat is geen verrassing voor mij"

In het Tsjechische Tabor wordt vandaag het WK veldrijden gereden. Het is uitkijken wat de Belgen aan eremetaal kunnen verzamelen.

Een WK bij de elite mannen zonder eremetaal, het is al een eeuwigheid geleden. Het is dan ook uitkijken of Eli Iserbyt, Thibau Nys of Michael Vanthourenhout vandaag een medaille weten te pakken op het WK.

Goud wordt ontzettend moeilijk, met een topfavoriet als Mathieu van der Poel, al is er altijd wel een opening. “Er kan altijd iets gebeuren. Ook Mathieu kan ziek worden. Geluk speelt een rol. Op een dag als het WK kan er van alles gebeuren”, zegt Lars Boom aan De Zondag.

Volgens de wereldkampioen veldrijden van 2008 zou Thibau Nys wel eens de grote medaillekandidaat kunnen zijn in Tabor. Hij begon sterk aan dit seizoen, maar lijkt echt zijn zinnen op het WK gezet te hebben.

Meer Nederlands dan Belgisch eremetaal op WK veldrijden

“Wat hij in Hoogerheide deed, getuigt van lef. Hij is daar niet voor de tweede plek gegaan, maar probeerde Mathieu te volgen en verloor daardoor zijn podiumplaats. Dat spreekt me wel aan”, gaat Boom verder.

Sinds 2017 heeft Nederland op het WK veldrijden wel altijd meer eremetaal gepakt dan de Belgen en die tendens zou zich ook in Tabor kunnen verderzetten.

“Dat is geen verrassing voor mij. De opleiding van jong talent staat een niveau hoger dan in België. Ik heb wel het gevoel dat dit momenteel vooral bij de heren het geval is, terwijl er bij de Nederlandse dames minder nieuw talent op komst is.”