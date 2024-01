Thibau Nys weet hoe hij Mathieu van der Poel kan kloppen op het WK: "Dan kan dat"

Nu het nieuwe jaar is ingezet, komen ook de kampioenschappen in het veldrijden steeds dichterbij. Volgende week is er het BK, over een maand het WK.

Zonder Wout van Aert lijkt het Belgisch kampioenschap een open strijd te worden met heel wat kandidaten. Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Emiel Verstrynge, Niels Vandeputte. Allemaal maken ze kans. WK in Tabor Op het WK op 4 februari in Tabor ligt dat wellicht anders. Daar staat Mathieu van der Poel aan de start, op één van zijn favoriete parcoursen. Met zijn huidige dominantie lijkt de weg naar een zesde wereldtitel open te liggen. Maar wat als Thibau Nys wereldkampioen kan worden in Tabor? "Dan kunnen er heel veel wereldkampioen worden", zegt hij bij de podcast LAMBERT & ALBERT. "Dan schat ik Joris Nieuwenhuis en Niels Vandeputte even hoog in als mij. Als ik wereldkampioen kan worden, dan denk ik spontaan aan Tabor dat er bevroren bij ligt en een Mathieu die zichzelf niet kan zijn. Dan kan dat." Op een wereldkampioenschap kan alles! 🚴🌈 pic.twitter.com/Hh4W157BPS — Play Sports (@playsports) January 2, 2024