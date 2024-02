Toekomst van de broers Roodhooft lijkt al verzekerd: "Dat is een grote trigger voor toptalenten"

De winnaars van dit WK veldrijden worden de Belgen of de Nederlanders, maar wel de broers Roodhooft. Bij de beloften mannen gingen alle medailles naar hun ploeg.

Tibor Del Grosso pakte bij de beloften de wereldtitel veldrijden, voor Emiel Verstrynge en Jente Michels. Balen voor de Belgen, want ze pakken naast de wereldtitel. Maar voor de broers Roodhooft maakte het niet uit wie er won.

Del Grosso, Verstrynge en Michels rijden namelijk allemaal voor één van de crossploegen van Alpecin-Deceuninck, op de weg kunnen ze terecht bij het opleidingsteam. Daardoor kunnen ze ook mooie wedstrijden rijden in de zomer.

Combinatie weg en veld

En net dat is de grote troef van de ploeg, denkt Christoph Roodhooft. "Voor de echte toptalenten is dat een trigger om bij ons te willen zijn. Iemand die de combinatie tussen weg en veld wil proberen, kunnen we iets aanbieden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dat werd deze week nog eens duidelijk. Nederlands juniorenkampioen veldrijden Senna Remijn stapte over van Acrog-Tormans, dat samenwerkt met Soudal Quick-Step, naar Alpecin-Deceuninck. Om de weg en het veldrijden te combineren.

Met het brons van Puck Pieterse erbij hebben de broers Roodhooft al vier medaillewinnaars in hun ploeg. Straks komt daar met Mathieu van der Poel ongetwijfeld nog een vijfde bij.

Podium mannen beloften