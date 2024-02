Van der Poel doet opvallende uitspraak over afwezigheid Van Aert op WK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zonder problemen zijn zesde wereldtitel veldrijden gepakt. De Nederlander miste toch Wout van Aert in Tabor.

Vorig jaar was het WK veldrijden spannend van de eerste tot de laatste seconde na een beklijvend duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dit jaar was het in Tabor natuurlijk helemaal anders.

Zonder Van Aert en Pidcock waren de grootste tegenstanders afwezig in Tabor, de rest was niet in staat om Van der Poel te volgen. Al na vier minuten reed Van der Poel weg op weg naar zijn zesde wereldtitel veldrijden.

Wout van Aert

Ook voor Van der Poel vond het ontbreken van Wout van Aert toch jammer. "Ik miste de strijd Wout misschien wel een beetje. Als hij er is, is het altijd moeilijk", zei de Nederlander bij In de Leiderstrui.

Al kan Van der Poel er natuurlijk niets aan doen dat Van Aert er niet was in Tabor. "Maar je kan alleen de mannen verslaan die er wel zijn en het is zijn beslissing om er niet te zijn. Ik kan alleen maar blij zijn met mijn wereldtitel."