Wereldbeker wil ongeziene knieval doen voor Van der Poel en Van Aert

De Wereldbeker veldrijden kreeg afgelopen winter met heel veel kritiek af te rekenen. CEO Tomas Van Den Spiegel van organisator Flanders Classics wil daar zeker rekening mee houden richting de toekomst.

De kwaliteit van de cross moet omhoog, dat beseft ook Tomas Van Den Spiegel. En er moet wat veranderen als het veldrijden in pakweg 2030 nog zijn plaats wil hebben in het wielrennen op deze wereld.

De wielrenner die je in de toekomst zal zien moet multidisciplinair zijn, precies zoals de Grote Drie Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock doen. Niemand zal aan die evolutie kunnen ontsnappen.

Van Aert en Van der Poel moeten Wereldbeker kunnen winnen

“Als je de cross duurzaam wilt maken, kunnen we de renners niet langer vragen om zich aan de kalender aan te passen. Dan lijkt het mij logisch dat de Wereldbeker zich aanpast aan de crosser van de toekomst, die ook een mountainbiker, een gravelrenner of een wegrenner kan zijn. Dat is voor ons het verhaal op de lange termijn”, zegt Van Den Spiegel in Het Laatste Nieuws.

De grote namen hadden echter een beperkt programma voorzien en daar moet iets aan gedaan worden. Dat zal alvast niet zijn door hen meer te laten crossen. “We moeten een format vinden dat dit type renners toelaat om de Wereldbeker te winnen”, is Van Der Spiegel heel erg duidelijk.