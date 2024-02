📷 Mathieu van der Poel kan het niet laten en viert wereldtitel op geheel eigen wijze

Een zesde wereldtitel veldrijden lijkt maar een formaliteit te zijn voor Mathieu van der Poel. De Nederlander heeft zijn wereldtitel dan ook niet uitgebreid gevierd.

Mathieu van der Poel nam maandagochtend al vroeg het vliegtuig naar België, dus stevig vieren heeft hij niet gedaan. En Van der Poel had duidelijk geen zin om thuis te zitten, want hij trok al meteen naar de golfbaan.

De Nederlander trok naar de Rinkven Golfclub in Schilde, in de buurt van Antwerpen. Het is voor de Nederlander wellicht wat ontspanning na zijn voorbereiding op het WK veldrijden.

Programma Mathieu van der Poel

Later deze week begint Van der Poel wellicht al aan zijn voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. "Over 2 weken weten we meer over mijn wegprogramma", zei de wereldkampioen zondag bij Sporza.

Vorig jaar begon Van der Poel zijn seizoen een maand na het WK in de Strade Bianche. Dat is dit jaar opnieuw het geval, want op 2 maart wordt de Italiaanse klassieker gereden. Pogacar, Mohoric, Pidcock, Ayuso en Laporte staan daar ook aan de start.