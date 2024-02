Belgische crossen in het nadeel? Richard Groenendaal voorstander van voorstel voor Wereldbeker

De wereldbeker veldrijden zal er volgend seizoen wat anders uitzien. Er zullen minder manches zijn en de crossen in het buitenland worden beter beschermd.

Dit seizoen telde de Wereldbeker veertien manches, waarvan maar liefst zes in België. Er werd ook naar Waterloo (VS), Troyes (FR), Dublin (IER), Flamanville (FR), Val di Sole (IT), Hulst (NL), Benidorm (SP) en Hoogerheide (NL) getrokken.

Volgend seizoen zullen er rond de twaalf manches zijn in de Wereldbeker, wellicht zullen er vooral manches in België sneuvelen. En de manches in het buitenland zullen door de UCI ook beter beschermd worden.

Wereldbeker veldrijden

Voor ex-wereldkampioen Richard Groenendaal is dat een een goede zaak. "Ik ben vooral voorstander van het feit dat als er in bijvoorbeeld in Dublin of Troyes een Wereldbeker is, dat er dan geen Superprestige of X2O op zaterdag in België is", zei hij bij Sporza.

"Dan bescherm je die manches ook veel beter en zeg je eigenlijk tegen de renners, als je wil crossen dit weekend, dan zal het in de Wereldbeker zijn", ging Groenendaal nog verder.

Dit seizoen was er wel enkele keren zo'n dubbel weekend. Zo had je Merksplas (Superprestige) en Troyes (Wereldbeker), Kortrijk (X2O) en Dublin (Wereldbeker) en Boom (Superprestige) en Flamanville (Wereldbeker) in hetzelfde weekend.