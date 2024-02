Is Wout van Aert straks de grote inspirator van Mathieu van der Poel? "Je kijkt er wel met een half oog naar"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn voor eeuwig aan mekaar verbonden. Dat Van Aert duidelijk op zoek is naar nieuwe prikkels op de weg, kan ook een inspiratie zijn voor Van der Poel.

Dat laatstgenoemde met twijfels zit over zijn toekomst heeft vooral betrekking op het veldrijden. Over het WK veldrijden ging het ook in de podcast In Het Wiel, maar Thijs Zonneveld waarschuwt dat er op de weg misschien ook wel wat anders zit aan te komen.

"Je moet wel opstaan met een doel. Je moet ook wel gewoon naar buiten, je blokken doen. Ook als je geen zin hebt of het regent." Het kan dus ook wel een mogelijkheid zijn om in zijn programma op de weg andere keuzes te maken.

Van der Poel moet nieuwe dingen doen

"Hij moet wel nieuwe dingen doen. Het kan ook wel dat dat gaat verschuiven. We hebben het ook al gehad over Luik-Bastenaken-Luik als doel." Van der Poel zal misschien in de gaten houden hoe het Van Aert vergaat, aangezien die opvallend genoeg past voor het blok met Italiaanse eendagskoersen.

"Daarom zal hij het ook weer interessant vinden om te kijken hoe Van Aert de Giro rijdt. Je kijkt er toch met een half oog naar", besluit Zonneveld.