Mathieu van der Poel gaat hard in de dagen na de wereldtitel en doet het nu weer op een andere manier

Mathieu van der Poel is een man die van vele markten thuis is. En er meerdere sportieve hobby's op nahoudt, naast zijn bestaan als profwielrenner.

Voorbije zondag zette Van der Poel nog de kroon op zijn veldritseizoen door in Tabor het WK cyclocross te winnen. Een dag later verscheen de Nederlander al op de golfclub in Schilde. Golf is één van zijn geliefde hobby's geworden: een balletje slaan kan al eens voor de nodige afwisseling zorgen.

Al mag het ook nog wel een stuk actiever voor Van der Poel. Een nieuwe dag betekent een nieuwe update bij zijn Instagram Stories: naast de beelden van zijn fiets en van de actie tijdens het WK veldrijden, is ook een foto toegevoegd van zijn vrijetijdsactiviteit van de dag.

VAN DER POEL GAAT SKIËN

De wereldkampioen veldrijden heeft op deze afbeelding een bergachtig landschap voor zich en er is ook genoeg sneeuw gevallen. Hij ligt op een bank met zijn skischoenen aan. Van der Poel gaat dus aan het skiën, nog één van zijn favoriete bezigheden. Het sporten op zich laat hem duidelijk niet los.