Nu zo goed als duidelijk: Evenepoel bijt spits af, andere toppers durven gokken en enkel vraagteken bij Van der Poel

Het is nu zo goed als duidelijk hoe de verschillende toppers het gaan inzetten. Remco Evenepoel is de eerste grote naam die aan zijn wegseizoen begint, maar in zijn zog volgen nog tal van kanjers. Samen worden ze wel eens de 'Grote Zes' genoemd.

Al komen deze zes renners zeker niet allemaal in mekaars vaarwater, aangezien het om verschillende types gaat. Bij vijf van die zes namen ligt het vast wat hun eerste wegwedstrijd van 2024 zal worden. Enkel bij Mathieu van der Poel is dat een vraagteken: wellicht wordt het Milaan-Sanremo op 16 maart. VEEL DRUK VOOR POGACAR EN ROGLIC Als dat het geval is kiest Van der Poel meteen voor een wedstrijd waarin hij verwacht wordt voor winst te gaan. Zeker twee andere namen kiezen al voor zulk concept: Tadej Pogacar en Primoz Roglic, die hun seizoen aanvatten met respectievelijk de Strade Bianche en Parijs-Nice. Een ferme gok: er zal meteen sprake zijn van druk. Al kunnen ze daar allemaal wel mee om. Wat hebben Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jonas Vingegaard dan gemeen? Dat ze hun wegseizoen op gang trappen in Zuid-Europa, in hopelijk voor hen ideale weersomstandigheden. Hieronder een overzicht van hoe de 'Grote Zes' het wegseizoen 2024 inzetten. Remco Evenepoel: Figueira Champions Classic (10/02) Tadej Pogacar: Strade Bianche (02/03) Primoz Roglic: Parijs-Nice (03/03) Wout van Aert; Clasica de Almeria (11/02) Mathieu van der Poel: Milaan-Sanremo? (16/03) Jonas Vingegaard: O Gran Camiño (22/02)