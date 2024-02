Veel geloof om Van der Poel goed te kunnen bekampen, maar Visma-Lease a Bike treurt nog altijd om Van Hooydonck

Hadden ze Nathan Van Hooydonck nog maar gehad. Dan had Visma-Lease a Bike tegen Van der Poel een nog grotere vuist kunnen maken.

Merijn Zeeman maakte al duidelijk dat de Ronde en Parijs-Roubaix de twee grote doelen van het seizoen zijn en maakt de balans op van de klassieke ploeg die hij kan opstellen. "Het grootste verlies is Nathan Van Hooydonck natuurlijk. Hij was superbelangrijk en is een groot verlies", betreurt hij nog altijd het ongeval van de Belg.

Gelukkig heeft Van Hooydonck het wel overleefd en kan hij zijn leven naast de koers verder uitstippelen. Bij Visma-Lease a Bike moeten ze verder. "Langs de andere kant hebben we Jan Tratnik en Matteo Jorgenson erbij. Dat zijn beiden twee supersterke aanwinsten voor de groep."

We hebben een sterke ploeg

Daar blijft het niet bij qua nieuwe impulsen. "Er staan ook ander jongens op de deur te kloppen, zoals Tim en Mick van Dijke, jonge kerels die overkomen van de opleidingsploeg. Zij zullen ook proberen om een plek in te nemen. Er is dus genoeg concurrentie. We hebben een sterke ploeg." Dat zal ook nodig zijn om Van der Poel te kloppen.