Wout van Aert is nu niet meer te houden en pakt alweer uit met volgende ludieke uitspraak

Met een goed gemoed leeft Wout van Aert toe naar zijn eerste wegkoersen. Voor een ludieke uitspraak moet je tegenwoordig bij hem zijn.

En bij zijn Strava-profiel. Daar is goed te volgen welke fietstochten Van Aert aflegt aan het eind van zijn stage op de weg in Spanje. De renner van Visma-Lease a Bike is de laatste dagen ook een vat vol ludieke uitspraken. Nagenoeg elke training gaat in februari 2024 gepaard met een typisch Van Aert-gezegde.

Zo kon u enkele dagen geleden al lezen dat "Niets kan stinken als een rotte geest", bij een lange training van 223 kilometer. "Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets", klonk het dan weer een dag later na een kort ritje. Eentje om goed bij na te denken.

VAN AERT BELEEFT MOOIE DAG

Maandag was het opnieuw prijs. Van Aert legde een fietstocht af van 102,5 kilometer, goed voor een hoogteverschil van 1288 meter en 3 uur, 16 minuten en 48 seconden op de fiets. "Luister agent, het is een veel te mooie dag", was de ludieke Van Aert-uitspraak van de dag.