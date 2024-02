Zorgen ze voor positief of net voor een averechts effect? Duidelijke visie over Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Stilaan kun je je de vraag stellen of Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet voor een averechts effect zorgen voor het veldrijden. Toch als het primordiaal is om jonge talenten langer in het veld te houden.

Frederik Broché, de technisch directeur van Belgian Cycling, legde de reden voor de tegenvallende resultaten op het WK veldrijden vooral bij de situatie bij de jeugd. Misschien liggen veel jongens en meisjes ook niet enkel wakker van de cross, maar dromen ze vooral van een carrière op de weg. "Ik heb een verleden als trainer", zegt Broché ook nog bij Sporza. "Als je met pakweg een 17-jarige renner kijkt naar welk traject je wil volgen om over enkele jaren een goeie eliterenner te zijn, dan laat je de helft liggen. Er is een ruim aanbod en daarin moet je keuzes maken." © photonews Maar maakt het traject van Wout van Aert en Mathieu van der Poel het niet nog verleidelijker voor jongeren om voor de weg te kiezen? Zij zien ook dat deze kleppers ook op de weg tot de wereldtop behoren en dat ze strijden voor overwinningen in koersen als Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Dat denk ik niet", gaat Broché niet helemaal mee in dat verhaal. "Zij zijn nog altijd voldoende aanwezig in het veld om een rolmodel te zijn. En hun traject bij de jeugd is ook een perfect voorbeeld voor onze jongeren."