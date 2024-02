De grootste geluksvogel bij Visma Lease a Bike: "Dit is prachtig"

Hoeveel geluk kan je hebben? Dat is een vraag die je aan Julien Vermote niet meer moet stellen.

Julien Vermote was al meer dan een jaar op zoek naar een nieuwe ploeg, toen hij plots aan de slag kon bij Visma Lease a Bike. De grootste geluksvogel die je maar kan zijn, om bij de beste ploeg in het peloton aan de slag te gaan.

Het contract van Vermote werd eind 2022 bij Alpecin-Fenix niet verlengd. Vermote koos er dan maar voor om een jaar als eenmansploeg te rijden. Ook eind vorig jaar vond hij maar geen nieuwe uitdaging.

“Ik belde Merijn Zeeman toen ik meekreeg dat de fusie met Soudal niet zou gaan gebeuren, maar ze waren er nog mee bezig. Hij vertelde me dat ik tien dagen moest wachten en dat gaf net genoeg hoop. Toen ik terugbelde was er nog niets duidelijk, maar we waren tenminste in gesprek”, vertelt Vermote aan Rouleur.

Vermote heeft contract voor één jaar

In december belde ploegleider Maarten Wynants hem op met de vraag of hij nog interesse had om voor hen te rijden. Een vraag waar hij niet lang over moest nadenken.

“Het was een lang jaar, maar ik heb wel geleerd hoeveel ik van het fietsen houd. Ik werd er afgelopen jaar niet voor betaald, maar vond het nog steeds geweldig om de fiets te pakken. Als je passie een prioriteit is in het leven, is dat prachtig.”

Vermote kreeg een contract voor een jaar, maar vindt dat ook gezien zijn leeftijd helemaal normaal. Hij wil de kans om zich te bewijzen met twee handen grijpen.