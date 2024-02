Evenepoel kent zijn ploegmaten voor eerste koers van het jaar, maar meteen ook slecht nieuws

Remco Evenepoel komt zaterdag voor het eerst in actie dit jaar. Hij start in Portugal in de Figueira Champions Classic.

Remco Evenepoel opent het nieuwe seizoen in Portugal met de tweede editie van de Figueira Champions Classic (1.Pro). Soudal-QuickStep maakte bekend wie de ploegmaten van Evenepoel worden voor deze eerste koers: Pieter Serry, Louis Vervaeke en neoprof Warre Vangheluwe, de Spanjaard Mikel Landa, de Italiaan Mattia Cattaneo en de Brit James Knox. Vorig jaar won de ploeg van Patrick Lefevere de eerste editie van deze koers. Toen was de Deen Casper Pedersen de snelste. Weer kan grote spelbreker worden “We hebben geweldige herinneringen aan vorig jaar”, klinkt het bij sportdirecteur Iljo Keisse op de website van de wielerploeg. “Maar dit jaar starten we met een ander team. Remco is uiteraard onze kopman. Het wordt zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Hij heeft er zoals altijd veel zin in.” Het parcours is wat aangepast in vergelijking met vorig jaar. “De koers is met 222 km iets langer dan vorig jaar (toen was het 190 km, red.). Er zit een behoorlijk zware lokale ronde in met daarin enkele steile klimmetjes. Het weer ziet er niet erg veelbelovend uit en zou ook een impact kunnen hebben. Een ding is zeker: we zijn heel gemotiveerd om ons te tonen.”