Parcours voor BK wielrennen wordt heel bijzonder: wie volgt Kopecky en Evenepoel op?

Op zondag 23 juni wordt in Zottegem het BK wielrennen afgewerkt. Het parcours is door de organisatie bekendgemaakt.

Enkele hellingen en ook een paar kasseistroken. Het BK van juni in Zottegem wordt in de Vlaamse Ardennen gereden en dat zorgt voor een stevig parcours.

De renners starten op het Marktplein van Sint-Lievens-Houtem. De vrouwen om 11u, de mannen om 12u10. De aankomst bij de vrouwen is rond 14u30 voorzien, bij de mannen rond 17u15.

Een eerste lus is door Sint-Lievens-Houtem, Herzele en Zottegem met de beklimmingen van de Diepestraat, Klemhoutstraat en Hostellerie. Ook de kasseien van de Paddestraat zitten in dat stuk van de koers.

Uitdagend parcours voor BK wielrennen

Daarna volgt een rondje van 22,9 km, met daarin de beklimming van de Grotebergestraat en de kasseien van het Kruiswaterplein en de Lippenhovestraat. De vrouwen doen deze lus drie keer.

Voor de mannen is het wat meer. Zij doen de eerste lus twee keer, de tweede maar liefst vier keer, goed voor 216,7 km.

“In aanloop naar de Olympische Spelen, een maand later, vormt het BK een belangrijk ijkpunt”, aldus Tom Van Damme, de voorzitter van Belgian Cycling. “Zowel bij de vrouwen als bij de mannen hebben we meer en meer internationale toppers die van het BK een belangrijke afspraak maken. Elke renner wil ooit die mooie tricolore trui dragen. Op een uitdagend parcours in Zottegem verwachten we opnieuw een hoogstaande sportieve strijd.”