Patrick Lefevere veegt markant voorstel van tafel: "Bullshit!"

De koers moet evolueren. Daarvoor komt Eusebio Unzue, de grote baas van Movistar, met een opvallend voorstel.

In een gesprek met de Franse sportkrant L’Equipe laat Eusebio Unzue weten dat hij enkele regels voor de grote rondes graag zou aanpassen. Een opmerkelijk voorstel is dat hij vervangers wil toelaten voor renners die door blessure of ziekte moeten afhaken.

Patrick Lefevere komt goed overeen met Unzue, maar met dit voorstel kan de CEO van Soudal-QuickStep helemaal niet leven. Hij noemt het meteen bullshit.

“Met deze regel veeg je de hele historiek van de grote rondes weg. Het is net de uitdaging om drie weken vol te houden. Tour, Giro en Vuelta duren 21 dagen, geen 17 of 15”, vertelt Lefevere aan Het Laatste Nieuws.

Op die manier zal je van renners watjes maken, zo gaat Lefevere verder. “Helaas horen vallen en ziek worden erbij. Een groot deel van het succes van je team zit hem in de veerkracht, in het kunnen overschakelen naar een plan B.”

Medische verzorging

Ook het voorstel om renners die medische verzorging nodig hebben op 80 kilometer van het einde in een ambulance te laten stappen, de tijd van de laatste renner te geven en de dag erna gewoon laten koersen ondersteunt Lefevere niet.

Hij vreest dat dit zal misbruikt worden door valsspelers om de volgende fris aan de start te komen. “Koers is geen voetbal. Wie gaat bepalen wanneer een blessure of ziekte echt is? Ik kijk al uit naar de VAR. Die zal absoluut onpartijdig zijn en ongetwijfeld uit Franse dokters bestaan. Neen, hier gaan we een punthoofd van krijgen.”