Tim Declercq vertelt over de bijzondere wijze waarop zijn vertrek bij QuickStep begon

Na jaren bij QuickStep aan de slag te zijn trok Tim Declercq naar Lidl-Trek. Een overstap die hij meteen de nodige kleur gaf.

Wat een start voor Tim Declercq bij Lidl-Trek. Met Mads Pedersen pakte hij in de Ster van Bessèges meteen de rit- en eindwinst. Declercq is dan ook in zijn nopjes over zijn overgang en eerste successen.

“Op kop rijden voor een renner die de eindzege kan winnen, was nieuw voor mij”, klinkt het in Het Laatste Nieuws. “Met Remco Evenepoel bij Quick-Step heb ik niet vaak een rittenkoers gereden. Het is ook goed voor de sfeer in de ploeg dat we meteen winnen.”

Ook al is het geen Parijs-Nice, toch lag het niveau bijzonder hoog. Declercq zelf verpulverde zijn wattages van in 2013 toen hij voor het laatst in Bessèges aan de start kwam. Dat toont aan dat Declercq, maar ook de koers zelf veel beter geworden is.

Stroomversnelling na tik op de poep

De klik met Mads Pedersen is er ook al. Pedersen geeft Declercq duidelijk vleugels. Het was ook door hem dat de gesprekken met Lidl-Trek begonnen. Dat gebeurde gewoon tijdens de koers, zo geeft onze landgenoot nog mee.

“Plots voelde ik een tik op mijn poep en zag ik Mads. Hij vroeg: 'El Tractor, wil je bij mij in de ploeg komen rijden? Ik wil je er graag bij.' Ik schrok eerst van dat abrupte voorstel, toen dacht ook nog iedereen dat ik mijn carrière bij Quick-Step zou uitdoen. Na die tik op mijn poep is alles in een stroomversnelling gekomen.”