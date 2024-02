Cian Uijtdebroeks doet boekje open over zijn ploegmaats Vingegaard en Kuss

Cian Uijtdebroeks heeft zich ondertussen al aangepast bij Visma-Lease a Bike. Hij leert ondertussen al veel bij van Jonas Vingegaard en Sepp Kuss.

De transfer van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike deed veel stof opwaaien, maar dat is ondertussen gaan liggen. De jonge Belg voelt zich er ondertussen al helemaal thuis.

Vingegaard en Kuss

Bij de Nederlandse topploeg moet Uijtdebroeks namelijk aan niets denken wat begeleiding en materiaal betreft. Bij Visma-Lease a Bike heeft Uijtdebroeks enkele ploegmaats, met naam en faam, waaronder Jonas Vingegaard en Sepp Kuss.

Vingegaard won al twee keer de Tour, Kuss won de Vuelta. "Als ik op stage met hen fiets en doe wat zij doen, dan gaat dat me niet slechter maken. Dat is een geruststelling", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Uijtdebroeks leunt qua type dicht aan bij Vingegaard en Kuss en wil ook in die richting groeien. "Ze houden niets geheim voor mij en delen hun ervaring. Met Vingegaard had ik het al over het effect van de lenigheidsoefeningen voor het tijdrijden. Hoe Kuss ook stappen zette in dat tijdrijden, daar neem ik een voorbeeld aan."