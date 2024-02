Niels Albert merkte iets vreemd op bij Mathieu van der Poel op WK veldrijden

Mathieu van der Poel werd afgelopen zondag voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden. Zijn voorsprong was misschien wel minder groot dan sommigen hadden verwacht.

Dat Mathieu van der Poel ging wegrijden van de concurrentie en dat hij ook snel wilde doen, dat was voor het WK veldrijden al duidelijk. Na zo'n vier minuten was het prijs, Joris Nieuwenhuis moest het wiel lossen.

Maar echt ver wegrijden deed Van der Poel niet. Nieuwenhuis kon het verschil in de eerste twee rondes beperkt houden tot 15 seconden, daarna reed Van der Poel wel verder weg. Meer dan een minuut werd het wel niet.

Van der Poel niet top?

"Ik had de indruk dat het niet de allerbeste Mathieu van der Poel was", zei Niels Albert bij Lambert & Albert. "Met dat parcours moet een goede Mathieu eigenlijk twee minuten kunnen wegreden", ging de ex-wereldkampioen verder.

"Ik dacht dat hij een groter verschil zou kunnen maken als hij echt doorduwde." Achteraf maakte het geen verschil, want Van der Poel pakte de regenboogtrui. Maar pech had met zo'n voorsprong wel roet in het eten kunnen gooien.