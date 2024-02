Cian Uijtdebroeks onthult waarom hij zich beter voelt bij Visma-Lease a Bike dan bij BORA-hansgrohe

Cian Uijtdebroeks (20) maakte de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. Hij voelt zich inmiddels al helemaal thuis bij de Nederlandse ploeg.

Bij BORA-hansgrohe voelde Cian Uijtdebroeks zich niet meer helemaal thuis en maakte daarom de overstap naar Visma-Lease a Bike, wellicht de beste ploeg ter wereld. En daar komt hij helemaal tot zijn recht.

Bij de Duitse ploeg was Uijtdebroeks vaak zelf op zoek naar marginal gains wat materiaal betreft, bij Visma-Lease a Bike is dat niet meer nodig. "Al het materiaal is het beste. Ik kan op dat vlak gewoon op mijn twee oren slapen", zegt Uijtdebroeks bij Het Nieuwsblad.

Voeding afwegen

Ook wat voeding betreft is Uijtdebroeks nu in een aangenamere omgeving terechtgekomen. Voor sommige renners is het afwegen van voeding beklemmend, maar Uijtdebroeks vindt het net fijn om te weten dat hij zo beter wordt.

Bij Visma-Lease a Bike is het afwegen van voeding ook meer een gewoonte. Niet alleen Vingegaard en Kuss doen het, maar ook Van Aert, Van Baarle en Laporte. "Het viel me al op dat dit bij de cultuur van deze ploeg hoort en dat trekt me heel erg aan. Ik ben in een aangename comfortzone terechtgekomen."