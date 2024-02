"Dertien trappisten in mijn leven, waarvan twaalf op één avond": Paul Herygers komt met verrassende quotes over zijn drankgebruik

Paul Herygers is een man van vele oorlogen. De gewezen wereldkampioen in het veldrijden doet ook als commentator van zich spreken. En af en toe komt hij al eens met een stevig verhaal op de proppen. Het is deze week niet anders.

Paul Herygers was deze week een van de gasten in de podcast LAMBERT & ALBERT. Daar heeft hij een paar pittige uitspraken gedaan, maar de meest opvallende was misschien wel die over zijn eigen leven en zijn drankgebruik.

"Ik denk dat ik in se een saaie jongen ben. Ik kijk er niet naar uit om uit te gaan of bier te drinken of dergelijke meer", aldus Herygers. "Ik heb nog nooit wijn geproefd of koffie gedronken. In mijn leven heb ik al dertien trappisten gedronken, waarvan wel twaalf op één avond."

Cola, maar geen bier voor Paul Herygers

"Meestal drink ik cola op de cross. Een pintje heel soms eens om mee te doen, maar eigenlijk lust ik dat niet zo graag. Ik heb dat niet graag, ik drink dat niet. Heel af en toe zal je dan misschien eens zien dat ik een pint drink, maar het is uitzonderlijk."

Een interessant verhaal dat Herygers dus opdiepte. De gewezen wereldkampioen kiest voor een zedig leven, waarbij alcohol nauwelijks een rol speelt. Knap!